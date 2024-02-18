​Хёйлунн установил рекорд АПЛ

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проводит гостевой матч Премьер-лиги против «Лутон Таун». Форварду «красных дьяволов» Расмусу Хёйлунну хватило семи минут, чтобы записать на свой счёт дубль.

В последние месяцы Хёйлунн наконец раззабивался – датчанин отличался в каждом из шести последних матчей Премьер-лиги. Таким образом, Расмус установил рекорд. В возрасте 21 года и 14 дней он стал самым молодым игроком, забившим в шести матчах АПЛ подряд. Об этом рассказывает Opta.

Следить за матчем чемпионата Англии между «Лутон Таун» и «Манчестер Юнайтед» можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.