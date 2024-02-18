​«Манчестер Юнайтед» может отказаться от разочаровавшего игрока

«Манчестер Юнайтед» строит планы по изменению состава команды. Как сообщает TodoFichajes, в клубе разочарованы выступлениями Антони. «Красные дьяволы» могут избавиться от бразильца, в том числе через его обмен. На радаре «Юнайтед» находятся несколько других вингеров, включая Майкла Олисе из «Кристал Пэлас».

В сезоне 2023/2024 23-летний Антони поучаствовал в 25 матчах «Манчестер Юнайтед» в различных соревнованиях. В них бразилец записал на свой счёт один гол и один результативный пас на партнёра.

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» проведёт матч Премьер-лиги против «Лутон Таун», не пропустите текстовую трансляцию.