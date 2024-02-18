Хёйлунн: «Нам немного повезло, но главное – победа»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн поделился впечатлениями после победы над «Лутон Таун» в поединке Премьер-лиги (2:1).

21-летний датчанин открыл счёт на первой минуте встречи, а спустя ещё шесть минут оформил дубль. Вскоре «Лутон» ответил своим голом, однако гостям удалось сохранить победный счёт до финального свистка.

«Думаю, сегодня нам немного повезло, но самое главное – это добытая победа. Мы хорошо начали игру, а затем пропустили. 2:1 – опасный счёт. Думаю, мы создали много моментов во втором тайме», – заявил в беседе со Sky Sports Хёйлунн, в активе которого уже семь забитых мячей в текущем розыгрыше Премьер-лиги.