Хёйлунн – лучший в АПЛ по результативным действиям в 2024 году

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн набрал феноменальную форму в новом году.

В воскресном поединке против «Лутон Таун» датчанин снова блеснул, отметившись двумя забитыми мячами и принеся тем самым победу своей команде (2:1). Как отмечает Squawka, в активе 21-летнего форварда теперь восемь результативных действий (шесть голов и два ассиста) в шести матчах Премьер-лиги с начала 2024 года – лучший показатель среди всех игроков чемпионата за обозначенный период.

Благодаря сегодняшнему дублю Расмус Хёйлунн стал лучшим бомбардиром «красных дьяволов» в АПЛ-2023/24 наряду со Скоттом Мактоминаем – по семь голов.