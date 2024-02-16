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Моуринью: «Надеюсь, у «Манчестер Юнайтед» всё будет хорошо»

16 Февраля 2024 • 10:09 Комментировать
Лутон Таун
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Манчестер Юнайтед
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18.02 19:30

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил надежду, что дела клуба в скором времени наладятся. Напомним, португальский специалист возглавлял манкунианцев с 2016 по 2018 год.

«Я люблю «Манчестер Юнайтед» и болельщиков этого клуба. Надеюсь, у команды всё будет хорошо. Мне бы хотелось, чтобы «Манчестер Юнайтед» поскорее вновь стал той самой командой, в которую я влюбился», – сказал Моуринью в интервью FIVE.

Во главе «Манчестер Юнайтед» Моуринью выиграл Суперкубок Англии, Кубок лиги и Лигу Европы. В Англии португалец также возглавлял два лондонских клуба – «Челси» и «Тоттенхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед

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