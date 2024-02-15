Эланга: «Уверен, Антони ещё забьёт много голов за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Ноттингем Форест» Энтони Эланга поделился ожиданиями от будущего Антони в «Манчестер Юнайтед». Напомним, оба футболиста ранее выступали за манкунианцев под руководством Эрика тен Хага.

«Антони – отличный игрок и замечательный человек. Мы очень часто контактировали в «Манчестер Юнайтед» и до сих пор поддерживаем общение. Я уверен, что он ещё забьёт множество голов за «Манчестер Юнайтед». На тренировках сразу был виден его потенциал», – цитирует Элангу Centre Devils.

Эланга в этом розыгрыше Премьер-лиги отметился 5 голами и 6 ассистами. На счету Антони 0 результативных действий в 19 матчах чемпионата.