Тен Хаг объяснил, почему заменил Шоу в перерыве

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, почему Люк Шоу был заменён в перерыве матча против «Астон Виллы».

Левый защитник вышел в стартовом составе в поединке 24-го тура Премьер-лиги, однако после первого тайма уступил место на поле Виктору Линделофу. Встреча завершилась победой «красных дьяволов» – 2:1.

«Это мера предосторожности. Шоу жаловался на некоторые проблемы, и мы не можем рисковать им, поскольку у него уже случались травмы. Посмотрим, как всё сложится в ближайшие дни. Его потеря явно не сделает нас сильнее – все знают, что мне необходим левоногий игрок на позиции левого защитника и левого центрального защитника», – передаёт BBC комментарии тен Хага.