«Манчестер Юнайтед» хочет подписать вингера «Копенгагена»

Полузащитник «Копенгагена» Руни Барджи может продолжить карьеру в Англии.

По информации журналиста Экрема Конура, в услугах 18-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». Отмечается, что «красные дьяволы» лидируют в борьбе за подписание игрока. Трансфер может состояться ближайшим летом.

В нынешнем сезоне Барджи принял участие в 21 матче во всех турнирах и забил 10 голов. Его соглашение с клубом истекает в 2025 году. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав в 24 турах 41 очко.