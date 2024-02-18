«Лутон Таун» не смог прервать победную серию «Манчестер Юнайтед»

После трёх побед подряд «МЮ» отправился в гости к «Лутон Таун». Провал защитника хозяев на первой минуте привел к выходу Расмуса Хёйлунна один на один с вратарем, форвард его обыграл и поразил пустые ворота - это самый быстрый гол в гостях для «МЮ» в истории АПЛ. Вскоре угловой для «красных дьяволов», от линии штрафной Алехандро Гарначо стрельнул, и мяч от груди Хёйлунна отскочил в сетку. Вскоре Тахит Чон со средней пробил в соперника, а Карлтон Моррис с нескольких метров головой послал мяч в цель - 1:2. Бруну Фернандеш оказался сам перед воротами «Лутона», обыграл кипера и бил - в защитника. То же самое вскоре у Гарначо. Гэбриэл Ошо и Хёйлунн били в створ, голкиперы на высоте.

«МЮ» выиграл четвёртый матч подряд и продолжает преследование топ-5 команд, соперник идет всего в очке над зоной вылета.