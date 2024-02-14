«Манчестер Юнайтед» нацелился на спортивного директора другого клуба АПЛ

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приглашении на должность спортивного директора Дэна Эшуорта из «Ньюкасла».

Как сообщает авторитетный журналист Дэвид Орнштейн, новые владельцы «красных дьяволов» обозначили 52-летнего функционера в качестве приоритетного кандидата на должность спортивного директора. Переговоры с «Ньюкаслом» пока не стартовали, однако конкретные шаги, как ожидается, будут предприняты в скором времени.

Дэн Эшуорт занимает свой нынешний пост с 2022 года. Ранее он на протяжении трёх лет работал техническим директором «Брайтона», а с 2013 по 2018 год был директором по развитию в сборной Англии.