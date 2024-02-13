«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух защитников «Байера»

«Манчестер Юнайтед» летом хочет приобрести у леверкузенского «Байера» двух защитников. Речь идёт о правом фуллбеке Жереми Фримпонге и центральном защитнике Эдмонде Тапсоба. По информации от Manchester United News, оба футболиста находятся очень высоко в шорт-листе манкунианцев на усиление обороны.

При этом источник сообщает, что если главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо летом возглавит «Ливерпуль», Фримпонг и Тапсоба могут отправиться за испанцем на «Энфилд».

25-летний Тапсоба оценивается «Трансфермарктом» в 40 миллионов евро компенсации. Рыночная стоимость 23-летнего Фримпонга составляет 50 миллионов.