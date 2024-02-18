​Наставник «Лутона»: «Мы сами себе создали проблему»

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура чемпионата, «Манчестер Юнайтед» съездил в гости к «Лутон Таун», где сумел победить. Наставник хозяев поля Роберт Эдвардс считает, что его команда достойно противостояла одному из самых титулованных клубов всего английского футбола.

- Мы не должны были позволять сопернику вырваться вперед на два гола. Мы сами себе воздвигли препятствие на пути. После такого начала матча очень плохо отыгрываться. Почти невозможно. Тем не менее, горжусь тем, что игроки придерживались игрового плана и он не рухнул. Рад, что они ответили именно так, - цитирует слова Эдвардса Sky Sports.