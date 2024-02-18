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​Хёйлунн: «Мы хотим трофей»

18 Февраля 2024 • 22:21 Комментировать
Лутон Таун
1:2
Манчестер Юнайтед

В Англии проходят матчи двадцать пятого тура чемпионата, «Манчестер Юнайтед» съездил в гости к «Лутон Таун», где сумел победить благодаря усилиям датского нападающего Расмуса Хейлунна, который забил два мяча. Для «красных дьяволов» это была уже четвертая победа кряду, и Хейлунн считает, что у команды есть шанс бороться за зону Лиги чемпионов.

- Важная победа, мы сократили отставание от «Астон Виллы» и «Тоттенхэма». Мы должны бороться за место в Лиге чемпионов, а также за Кубок Англии. Мы хотим трофей, - цитирует слова Хейлунна BBC Sport.

«Манчестер Юнайтед» сыграет в следующем туре с «Фулхэмом».


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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Расмус Хёйлунн

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