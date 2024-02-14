Центральный защитник «Эвертона» Джерред Брентуэйт может сменить клуб после завершения сезона.

Согласно информации, ранее появлявшейся в английских СМИ, «красные дьяволы» обозначили 21-летнего игрока в качестве одной из главных трансферных целей на лето. По данным Daily Mail, «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» на текущий момент лидируют в борьбе за молодого англичанина, интерес к которому также приписывается «Арсеналу», «Челси» и мадридскому «Реалу».

Стоимость Джерред Брентуэйт, по оценке портала Transfermarkt, составляет 25 млн евро. Трудовой договор футболиста с «ирисками» рассчитан до 2027 года.