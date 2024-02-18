Тен Хаг: «Хёйлунн будет забивать всё больше и больше»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что бомбардирские свершения Расмуса Хёйлунна только начинаются.

21-летний дважды поразил ворота «Лутон Таун», принеся своей команде победу в матче Премьер-лиги (2:1). Датчанин неизменно забивает уже в шести поединках кряду.

«Он мог забить больше голов в начале сезона, что помогло бы ему на том этапе, но теперь ему наконец-то удалось обрести уверенность. Я не сомневаюсь, что он будет забивать всё больше и больше», – заявил в послематчевом интервью Sky Sports тен Хаг.

В активе Расмуса Хёйлунна 13 забитых мячей в 30 поединках за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.