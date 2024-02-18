«Манчестер Юнайтед» назвал состав на матч АПЛ с «Лутон Таун»

Пресс-служба «Манчестер Юнайтед» опубликовала стартовый состав команды на предстоящий поединок против «Лутон Таун».

С первых минут главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг решил выпустить на поле следующих футболистов: Онана (вр), Магуайр, Фернандеш, Рэшфорд, Хёйлунн, Гарначо, Каземиро, Варан, Далот, Шоу, Майну.

Матч 25-го тура Английской премьер-лиги «Лутон Таун» - «Манчестер Юнайтед» пройдет сегодня, 18 февраля. Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию игры, которая будет доступна на портале LiveResult.