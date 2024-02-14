Гранд Серии А пополнил число претендентов на Марсьяля

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль может отправиться в Италию после завершения текущего сезона.

«Красные дьяволы» не станут продлевать контракт француза, истекающий грядущим летом, поэтому игрок сможет искать себе новый клуб уже в качестве свободного агента. Как информирует Calciomercato, число претендентов на Марсьяля пополнил «Ювентус». Ранее появились известия о возможном возвращении 28-летнего форварда в «Монако».

Антони Марсьяль записал на свой счёт два забитых мяча и две результативные передачи в 19 поединках за команду Эрика тен Хага в текущем сезоне. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро.