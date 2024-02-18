Майну – рекордсмен «Манчестер Юнайтед» по количеству обводок в одном матче со времён Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну продолжает привлекать к себе внимание уверенной игрой.

18-летний футболист вышел в стартовом составе команды Эрика тен Хага в поединке против «Лутон Таун» (победа 2:1), отыграв до финального свистка. По сведениям Opta, Майну совершил шесть успешных попыток дриблинга – рекордный для игроков «Юнайтед» показатель в одном матче Премьер-лиги с апреля 2022 году, когда Поль Погба обвёл оппонентов семь раз.

Примечательно также, что в сегодняшней игре Майну совершил больше обводок, чем все его товарищи по команде вместе взятые (пять).

В активе юного хавбека один забитый мяч в 11 поединках текущего розыгрыша АПЛ.