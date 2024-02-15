Фернандеш выбрал легенду «Манчестер Юнайтед», с которой хотел бы играть в одной команде

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш назвал легендарного футболиста манкунианцев, с которым хотел бы выступать в одной команде.

«Я назову Майкла Каррика, так как очень его люблю. Мне нравится тот стиль, в котором он играл. Майкл исполнял роль «шестёрки», которая доставляла мяч вперёд. Это был игрок, который редко находился в центре внимания. Тем не менее, Каррик являлся очень важным футболистом для «Манчестер Юнайтед», – приводит слова Фернандеша Centre Devils.

Напомним, Каррик за свою карьеру выиграл 5 чемпионских титулов АПЛ в составе «Манчестер Юнайтед». Также англичанин брал с командой Лигу чемпионов в 2008 году.