Реднапп: «Манчестер Юнайтед» набрался уверенности, Лига чемпионов уже близко»

Бывший английский футболист Джейми Реднапп отметил прогресс «Манчестер Юнайтед» в последних матчах.

«Красные дьяволы» добились победы в четвёртом подряд матче Премьер-лиги, одолев на выезде «Лутон Таун» (2:1). Дублем отметился Расмус Хёйлунн, забивающий уже в шести поединках кряду.

«Манчестер Юнайтед» был безжалостен, а Хёйлунн набрал отличную форму. Во втором тайме у команды было много опасных контратак.

Я вижу, что «Юнайтед» набрался уверенности, уже чувствуется близость первой четвёрки и Лиги чемпионов. Учитывая недавнее поражение «Тоттенхэма», сегодняшняя победа крайне важна. Обыграть «Лутон» в гостях – непростая задача», – заявил Реднапп, выступая на Sky.