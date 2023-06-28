«Лестер» продолжает борьбу за хавбека «Фулхэма» Кэрни

«Лестер» продолжает попытки пригласить в свою команду одного из старожилов «Фулхэма», полузащитника Тома Кэрни.

«Новый босс «Лестера» Энцо Мареска нацелился на полузащитника Кэрни, поскольку он надеется создать команду, способную претендовать на возвращение в Премьер-лигу. Главный тренер «Фулхэма» Марко Силва весь сезон хвалил своего игрока», - сообщает британский Football Insider.

32-летний шотландец выступает в составе «дачников» уже с 2015 года и в свои 32 года успел пережить несколько вылетов «Фулхэма» в Чемпионшип и выходов обратно. На его счету свыше 250 игр за этот лондонский клуб, в минувшем сезоне он провёл в АПЛ 33 игры за команду.