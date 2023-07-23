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«Фулхэм» находится в шаге от продажи Митровича в «Аль-Хиляль»

23 Июля 2023 • 23:32 Комментировать
Эвертон
...
Фулхэм
12.08 17:00

Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович близок к переезду в Саудовскую Аравию.

Сербский футболист дал согласие на переход несколькими днями ранее, однако сделка затянулась из-за нежелания «дачников» одобрять трансфер. По обновлённым данным инсайдера Фабрицио Романо, «Фулхэм», похоже, всё же отпустит Митровича в «Аль-Хиляль». Клубы очень близки к полной договорённости по условиям перехода. Сторонам осталось лишь урегулировать некоторые детали.

Александар Митрович отыграл за «Фулхэм» 205 матчей во всех турнирах, записав на свой счёт 111 забитых мячей и 22 результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Александар Митрович Аль-Хиляль трансферы футбола - лето 2023
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ЭВЕРТОН ФУЛХЭМ
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