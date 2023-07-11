Источник: Янг подписал контракт с «Эвертоном»

Известный инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях сообщил, что ливерпульский «Эвертон» и Эшли Янг подписали контракт – медобследование ветерана английского футбола завершилось успехом.

В скором времени мерсисайдский клуб объявит о пополнении официально.

Напомним, что Янгу уже 38 лет. На протяжении двух последних лет карьеры футболист был игроком бирмингемской «Астон Виллы». В конце сезона-2022/23 он покинул «вилланов» и стал свободным агентом.

Любопытно, что в минувшем сезоне у возрастного футболиста набралось 32 матча в составе своего бывшего клуба.