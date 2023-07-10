Янг в ближайшие сутки пройдёт медосмотр в «Эвертоне»

Знаменитый английский защитник и вингер Эшли Янг в ближайшие сутки пройдёт медосмотр в своём новом клубе – «Эвертоне». Об этом в соцсетях рапортует Фабрицио Романо. Отмечается, что ветеран английского футбола подпишет с «ирисками» краткосрочный контракт.

Напомним, что с 2021 по 2023 годы Янг был игроком бирмингемской «Астон Виллы», 38-летний англичанин покинул свой клуб по окончании прошедшего сезона.

В минувшем сезоне Янг сыграл за «вилланов» в 30 официальных матчах в рамках Премьер-лиги и Кубка Англии, в которых смог отличиться одним голом.