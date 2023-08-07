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«Фулхэм» приблизился к подписанию Хадсона-Одои слухи

07 Августа 2023 • 16:15 Комментировать
Эвертон
...
Фулхэм
12.08 17:00

Руководство «Фулхэма» приблизилось к подписанию нападающего «Челси» Каллума Хадсона-Одои.

По информации Sky Sports, стороны уладили большую часть аспектов сделки. Сообщается, что в ближайшее время боссам лондонских коллективов предстоит проделать работу по соглашению о стоимости перехода. Ранее «Фулхэм» предлагал за Хадсона-Одои не более четырёх миллионов евро, тогда как «Челси» потребовал за своего воспитанника в два раза больше.

Напомним, что Каллум является воспитанником «синих», проведя прошлый сезон на правах аренды в леверкузенском «Байере». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 22-летнего вингера в 15 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фулхэм Каллум Хадсон-Одои трансферы футбола - лето 2023
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ЭВЕРТОН ФУЛХЭМ
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