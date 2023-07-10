38-летний Янг близок к переходу в «Эвертон»

38-летний ветеран английского футбола Эшли Янг близок к переходу в ливерпульский «Эвертон» в статусе свободного агента. Об этом вещает Sky Sports.

Напомним, что последним клубом Янга на данный момент была бирмингемская «Астон Вилла». В ней англичанин провёл два года карьеры. Ранее воспитанник «Уотфорда» выступал за родной клуб, а также «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер», а с 2007 по 2018 годы вызывался в сборную Англии.

«Эвертону» по итогам сезона-2022/23 удалось с большим трудом сохранить прописку в РПЛ – клуб финишировал на 17-м месте в турнирной таблице, опередив оставшийся на 18-м месте «Лестер» на два очка.