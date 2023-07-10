Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

38-летний Янг близок к переходу в «Эвертон»

10 Июля 2023 • 21:39 Комментировать
Эвертон
...
Фулхэм
12.08 17:00

38-летний ветеран английского футбола Эшли Янг близок к переходу в ливерпульский «Эвертон» в статусе свободного агента. Об этом вещает Sky Sports.

Напомним, что последним клубом Янга на данный момент была бирмингемская «Астон Вилла». В ней англичанин провёл два года карьеры. Ранее воспитанник «Уотфорда» выступал за родной клуб, а также «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер», а с 2007 по 2018 годы вызывался в сборную Англии.

«Эвертону» по итогам сезона-2022/23 удалось с большим трудом сохранить прописку в РПЛ – клуб финишировал на 17-м месте в турнирной таблице, опередив оставшийся на 18-м месте «Лестер» на два очка.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Эшли Янг трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН ФУЛХЭМ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Июля
22:53 · Англия. Премьер-лига
Янг в ближайшие сутки пройдёт медосмотр в «Эвертоне»
22:43 · Россия. Премьер-лига
«Галатасарай» может перехватить Давинсона Санчеса у «Спартака»
22:35 · Англия. Премьер-лига
Назван лидер текущего лета по трансферным доходам
22:17 · Англия. Премьер-лига
Ленгле получил разрешение не тренироваться с «Барселоной» слухи
21:56 · Англия. Премьер-лига
Лукаку не планирует уезжать из Европы слухи
21:48 · Англия. Премьер-лига
Санчо получит последний шанс в «Манчестер Юнайтед» слухи
21:39 · Англия. Премьер-лига
38-летний Янг близок к переходу в «Эвертон»
20:09 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» хочет подписать вратаря «Манчестер Юнайтед» слухи
19:48 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» сделает «Тоттенхэму» третье предложение по Кейну слухи
18:17 · Англия. Премьер-лига
Берлинский «Унион» пополнил полузащитник из АПЛ официально
17:45 · Англия. Премьер-лига
​Онана переходит в «Манчестер Юнайтед»
17:21 · Англия. Премьер-лига
​«Тоттенхэм» требует за Кейна огромные деньги 2
16:58 · Англия. Премьер-лига
​Клопп выбрал новичка для «Ливерпуля» 1
16:22 · Англия. Премьер-лига
​В Египте хотят взять Салаха на Олимпиаду
16:22 · Россия. Премьер-лига
Рианчо рассказал, что может помешать Санчесу заиграть в «Спартаке»
Все новости
Рекомендуем