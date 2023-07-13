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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб АПЛ готов пригласить Варди слухи

13 Июля 2023 • 21:22 Комментировать
Лестер
...
Ковентри
06.08 14:00

Нападающий «Лестера» Джейми Варди может перебраться в «Эвертон».

«Лисы» не сумели сохранить прописку в Английской премьер-лиге по итогам прошлого сезона, заняв 18-е место, однако Варди, вероятно, продолжит выступления в элитном дивизионе. По информации Football Transfers, в подписании 36-летнего форварда заинтересован «Эвертон», занимающийся поисками усиления атаки.

Контракт Джейми Варди с «Лестером» истекает в июне следующего года. В минувшей кампании игрок записал на свой счёт шесть голов и пять результативных передач в 42 поединках, а в общей сложности в активе ветерана 170 взятий ворот в 427 матчах за «лис».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Лестер Джейми Варди трансферы футбола - лето 2023
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