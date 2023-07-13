Нападающий «Лестера» Джейми Варди может перебраться в «Эвертон».

«Лисы» не сумели сохранить прописку в Английской премьер-лиге по итогам прошлого сезона, заняв 18-е место, однако Варди, вероятно, продолжит выступления в элитном дивизионе. По информации Football Transfers, в подписании 36-летнего форварда заинтересован «Эвертон», занимающийся поисками усиления атаки.

Контракт Джейми Варди с «Лестером» истекает в июне следующего года. В минувшей кампании игрок записал на свой счёт шесть голов и пять результативных передач в 42 поединках, а в общей сложности в активе ветерана 170 взятий ворот в 427 матчах за «лис».