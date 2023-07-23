«Фулхэм» ведёт переговоры о подписании Хименеса

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес может продолжить карьеру в «Фулхэме». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, в настоящий момент лондонский клуб ведёт переговоры о трансфере 32-летнего мексиканца, который выступает в Англии с 2018 года. Напомним, что ранее Хименес защищал цвета «Бенфики» и мадридского «Атлетико».

Действующий контракт Хименеса с «Вулверхэмптоном» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Мексики в 6 миллионов евро.

В минувшем сезоне нападающий провёл в составе «волков» 20 матчей, забил три гола и отдал одну результативную передачу.