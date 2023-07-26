Нападающий Рауль Хименес сменил «Вулверхэмптон» на «Фулхэм».

Мексиканский футболист заключил с «дачниками» договор, рассчитанный до середины 2025 года, а также предусматривающий возможность автоматической пролонгации ещё на один сезон, сообщает пресс-служба лондонского клуба. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, трансфер 32-летнего форварда обошёлся «Фулхэму» в 5,5 млн фунтов стерлингов (около 6,4 млн евро).

Рауль Хименес отметился тремя забитыми мячами в 20 матчах за «Вулверхэмптон» в прошлом сезоне, однако ни разу не отличился в рамках Премьер-лиги. В общей сложности в активе игрока 57 голов в 166 встречах в составе «волков».