«Фулхэм» договорился о покупке Рауля Хименеса за 6 млн евро

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес переходит в «Фулхэм».

Клубы согласовали все детали трансфера – осталось лишь оформить документы, что будет сделано уже совсем скоро, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Стоимость сделки оценивается в 5,5 млн фунтов стерлингов (чуть более 6 млн евро) без учёта бонусов. В понедельник 32-летний мексиканец пройдёт медосмотр, после чего заключит договор с «дачниками».

Рауль Хименес заменит в «Фулхэме» Александара Митровича, который вот-вот будет продан в саудовский «Аль-Хиляль».

В составе «волков» Хименес провёл 166 матчей, отметившись 57 забитыми голами и 24 ассистами.