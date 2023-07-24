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«Фулхэм» договорился о покупке Рауля Хименеса за 6 млн евро

24 Июля 2023 • 02:29 Комментировать
Эвертон
...
Фулхэм
12.08 17:00

Нападающий «Вулверхэмптона» Рауль Хименес переходит в «Фулхэм».

Клубы согласовали все детали трансфера – осталось лишь оформить документы, что будет сделано уже совсем скоро, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Стоимость сделки оценивается в 5,5 млн фунтов стерлингов (чуть более 6 млн евро) без учёта бонусов. В понедельник 32-летний мексиканец пройдёт медосмотр, после чего заключит договор с «дачниками».

Рауль Хименес заменит в «Фулхэме» Александара Митровича, который вот-вот будет продан в саудовский «Аль-Хиляль».

В составе «волков» Хименес провёл 166 матчей, отметившись 57 забитыми голами и 24 ассистами.

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Фулхэм Вулверхэмптон Александар Митрович Рауль Хименес трансферы футбола - лето 2023
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ЭВЕРТОН ФУЛХЭМ
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