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«Фулхэм» возобновил переговоры по трансферу Фреда

09 Августа 2023 • 15:43 Комментировать
Эвертон
...
Фулхэм
12.08 17:00

Лондонский «Фулхэм» снова заинтересовался полузащитником «Манчестер Юнайтед» Фредом Сантосом. Несколько дней назад переговоры с «красными дьяволами» не продвинулись, но если верить Sky Sports, «дачники» надеются, что в этот раз им удастся найти компромисс.

Ранее «Манчестер Юнайтед» требовал за своего полузащитника в районе 30 миллионов евро. «Фулхэм» до сих пор пытается снизить цену или выбить для себя приемлемую структуру оплаты.

Фред также был интересен «Галатасараю», но «Фулхэм» сохраняет шансы в борьбе за бразильского полузащитника. За «Манчестер Юнайтед» хавбек выступал с лета 2018 года, когда перешёл из донецкого «Шахтёра».

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Фред Сантос трансферы футбола - лето 2023
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ЭВЕРТОН ФУЛХЭМ
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