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Ньонто устроил бойкот руководству «Лидса», игрок хочет покинуть клуб

10 Августа 2023 • 12:10 Комментировать
Эвертон
...
Фулхэм
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12.08 17:00

Нападающий «Лидса» Вильфрид Ньонто продолжает настаивать на своём желании покинуть команду. По информации от Sky Sports, футболист сборной Италии заявил руководству «павлинов», что не на него больше могут не рассчитывать.

Своим бойкотом Ньонто старается поскорее добиться своего трансфера в «Эвертон», который сейчас является главным фаворитом на форварда. Напомним, в составе «Лидса» Вильфрид провёл всего один сезон после переезда из швейцарского «Цюриха» год назад.

В прошлом сезоне Ньонто отметился за «Лидс» двумя голами и четырьмя результативными передачами в Английской премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Эвертон Вильфрид Ньонто трансферы футбола - лето 2023
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