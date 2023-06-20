«Фулхэм» выставил ценник на Палинью

Руководство «Фулхэма» выставило ценник на португальского полузащитника Жоау Палинью.

По информации журналиста Киерана Джилла, боссы «дачников» требуют 90 миллионов фунтов стерлингов за своего опорника, поскольку «Вест Хэм» нацелился на португальского полузащитника как на возможного преемника Деклана Райса.

Напомним, что Жоау Палинья выступает за «Фулхэм» с июля 2022 года. В прошлом сезоне Премьер-лиги хавбек провёл 35 матчей, в которых он забил три гола и стал лучшим игроком чемпионата по количеству отборов. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего полузащитника в 40 миллионов евро.