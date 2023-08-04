«Фулхэм» не отпускает Виллиана в Саудовскую Аравию

Переход Виллиана в «Аль-Шабаб» может сорваться.

Согласно недавнему отчёту, саудовский клуб сделал 34-летнему вингеру предложение, которое тот принял. Несмотря на намерение бразильца переехать в Саудовскую Аравию, в «Фулхэме» пока не собираются одобрять трансфер, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Главный тренер «дачников» Марку Силва считает Виллиана важной частью своих планов на предстоящий сезон, поэтому не хотел бы отпускать игрока. «Аль-Шабаб» продолжит настаивать на переходе.

В середине июля Виллиан поставил подпись под новым контрактом с «Фулхэмом», который рассчитан до 2024 года и предусматривает возможность однолетней пролонгации.