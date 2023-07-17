«Фулхэм» договорился с Виллианом о продлении контракта.

34-летний вингер стал свободным агентом 1 июля, когда истёк его прежний договор с «дачниками», однако стороны вновь заключили сотрудничество. Бразилец подписал с «Фулхэмом» соглашение, рассчитанное до конца сезона-2023/24, о чём сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Виллиан пополнил ряды «Фулхэма» в конце лета прошлого года, перебравшись из «Коринтианса». В минувшей кампании футболист принял участие в 30 матчах команды в рамках Премьер-лиги и Кубка Англии, записав себе в актив пять забитых мячей и шесть результативных передач.