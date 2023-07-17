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Виллиан продлил контракт с «Фулхэмом» официально

17 Июля 2023 • 23:57 Комментировать
Эвертон
...
Фулхэм
12.08 17:00

«Фулхэм» договорился с Виллианом о продлении контракта.

34-летний вингер стал свободным агентом 1 июля, когда истёк его прежний договор с «дачниками», однако стороны вновь заключили сотрудничество. Бразилец подписал с «Фулхэмом» соглашение, рассчитанное до конца сезона-2023/24, о чём сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Виллиан пополнил ряды «Фулхэма» в конце лета прошлого года, перебравшись из «Коринтианса». В минувшей кампании футболист принял участие в 30 матчах команды в рамках Премьер-лиги и Кубка Англии, записав себе в актив пять забитых мячей и шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Виллиан
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ЭВЕРТОН ФУЛХЭМ
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