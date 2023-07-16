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«Челси» отказался продавать Хадсона-Одои в лондонский клуб

16 Июля 2023 • 23:07 Комментировать
Эвертон
...
Фулхэм
12.08 17:00

«Челси» отклонил предложение «Фулхэма» по трансферу вингера Каллума Хадсона-Одои.

«Дачники» были главными претендентами на 22-летнего игрока, однако не сумели удовлетворить требование «Челси». По данным Sky Sports, «пенсионеры» уже ответили отказом на предложение по англичанину, и в настоящий момент в «Фулхэме» раздумывают над тем, следует ли продолжать переговоры.

Контракт Каллума Хадсона-Одои с «Челси» истекает следующим летом. Футболист заинтересован в смене клуба, так как ему не гарантировано место в стартовом составе.

В прошедшем сезоне Хадсон-Одои выступал на правах аренды за леверкузенский «Байер».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фулхэм Каллум Хадсон-Одои трансферы футбола - лето 2023
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