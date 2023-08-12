«Манчестер Юнайтед» изучает вариант с покупкой Амаду Онана

«Манчестер Юнайтед» этим летом может приобрести у «Эвертона» полузащитника Амаду Онана. По информации от Mail Sport, «красные дьяволы» изучают возможность приобретения опорника «ирисок».

Источник отмечает, что многое будет зависеть от цены, которую запросит «Эвертон». Ранее сообщалось, что «ириски» будут требовать за бельгийского футболиста в районе 60 миллионов евро.

21-летний Онана успел провести всего один сезон в Премьер-лиге после перехода из «Лилля» прошлым летом. «Манчестер Юнайтед» уже приобрёл футболиста с такой фамилией в это трансферное окно, подписав Андре Онана из миланского «Интера».