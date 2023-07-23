Данджума рассказал, почему решил перейти в «Эвертон»

Нападающий Арно Данджума пообщался с журналистами после перехода в «Эвертон» на правах аренды.

«Ириски» арендовали нидерландца у испанского «Вильярреала» до конца предстоящего сезона. Сделка была подтверждена официально в воскресенье.

«Я рад быть здесь, отлично себя чувствую после присоединения к «Эвертону».

Я выбрал «Эвертон» из-за его истории, болельщиков, тренера. Ко мне проявляли интерес другие клубы, но я сразу склонялся именно к переходу сюда.

Да, я могу прийти ещё в январе, но тогда меня смутила неопределённость с тренером. Думаю, сейчас настал подходящий момент», – цитирует Sky Sport 26-летнего форварда.