Виллиан решил перейти в «Аль-Шабаб»

Вингер «Фулхэма» Виллиан близок к переезду в Саудовскую Аравию.

Всего несколькими неделями ранее «дачники» объявили о продлении контракта бразильца на один год, однако это, судя по всему, не помешает 34-летнему игроку сменить клубную прописку. По обновлённой информации инсайдера Фабрицио Романо, Виллиан уже согласовал трудовой договор с саудовским клубом «Аль-Шабаб». Кроме того, футболист открыто сообщил руководству «Фулхэма» и главному тренеру Марку Силве о намерении совершить переход.

Виллиан провёл 30 матчей за лондонский коллектив, отметившись пятью голами и шестью ассистами.