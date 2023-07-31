Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Фулхэм» и «Эвертон» достигли устной договорённости по Грэю слухи

31 Июля 2023 • 23:59 Комментировать
Эвертон
...
Фулхэм
12.08 17:00

«Фулхэм» и «Эвертон» достигли устной договорённости по относительно переходу полузащитника Демарая Грэя.

По информации журналиста Роба Дорсетта, ямайскому футболисту не позволят уйти из состава «ирисок», пока наставник команды Шон Дайч не найдёт способ для пополнения состава. Сообщается, что согласование контракта вингера с новым коллективом не станет проблемой, а другими клубами, заинтересованными в Демарае, являются «Кристал Пэлас», «Бешикташ» и неназванный клуб из Саудовской Аравии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока, выступающего за ливерпульцев с 2021 года, в 20 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Эвертон Демарай Грэй трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЭВЕРТОН ФУЛХЭМ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
31 Июля
23:59 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» и «Эвертон» достигли устной договорённости по Грэю слухи
23:30 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Иттихад» представил Фабиньо официально
22:49 · Англия. Премьер-лига
Колвилл договорился о шестилетнем контракте с «Челси» 1
22:32 · Англия. Премьер-лига
«Челси» и «Ювентус» договорились об обмене Лукаку и Влаховича 3 слухи
22:14 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» хочет, чтобы Кейн оказал давление на «Тоттенхэм» слухи
21:36 · Англия. Премьер-лига
«Интер» намерен взять в аренду Балогуна 1 слухи
20:26 · Англия. Премьер-лига
​Ван Дейк прокомментировал назначение его капитаном «Ливерпуля»
20:15 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» объявил имя нового капитана команды
20:06 · Англия. Премьер-лига
Шоу высказался об изменениях в «Манчестер Юнайтед» 1
19:28 · Англия. Премьер-лига
«Челси» работает над продлением контракта с Колвиллом слухи
19:20 · Англия. Премьер-лига
​Боссы «Баварии» не рассчитывали договориться о трансфере Кейна в понедельник
18:39 · Англия. Премьер-лига
​Клопп ответил на вопрос о возможном трансфере Мбаппе в «Ливерпуль»
18:00 · Англия. Чемпионшип
Марио Гаспар возвращается в Испанию официально
16:49 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «Чтобы конкурировать в АПЛ за высшие позиции, нужны инвестиции в команду»
16:21 · Англия. Чемпионшип
Мёнхенгладбахская «Боруссия» объявила о переходе Вебера
Все новости
Рекомендуем