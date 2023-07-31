«Фулхэм» и «Эвертон» достигли устной договорённости по относительно переходу полузащитника Демарая Грэя.

По информации журналиста Роба Дорсетта, ямайскому футболисту не позволят уйти из состава «ирисок», пока наставник команды Шон Дайч не найдёт способ для пополнения состава. Сообщается, что согласование контракта вингера с новым коллективом не станет проблемой, а другими клубами, заинтересованными в Демарае, являются «Кристал Пэлас», «Бешикташ» и неназванный клуб из Саудовской Аравии.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего игрока, выступающего за ливерпульцев с 2021 года, в 20 миллионов евро.