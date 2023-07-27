Источник: Бэсси перешёл из «Аякса» в «Фулхэм» за 21 млн евро

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях заявил, что 23-летний центральный защитник амстердамского «Аякса» Келвин Бэсси стал игроком лондонского «Фулхэма». Сумма сделки между клубами составила 21 млн евро, все её участники ожидают, что трансфер официально будет оформлен к грядущей субботе.

Отметим, что в прошлом сезоне молодой футболист провёл 25 матчей в чемпионате Нидерландов. В них ему удалось отметиться голом и тремя ассистами. Контракт связывал игрока с амстердамским клубом ещё на четыре ближайших сезона.

«Фулхэм» по итогам прошлого сезона АПЛ финишировал на 10-м месте в турнирной таблице.