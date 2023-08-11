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«Фулхэм» хочет пригласить бывшего игрока «Барселоны», который сейчас является свободным агентом

11 Августа 2023 • 14:11 Комментировать
Эвертон
...
Фулхэм
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12.08 17:00

Лондонский «Фулхэм» работает над приглашением бывшего футболиста «Барселоны» Адама Траоре, который сейчас находится в статусе свободного агента. Напомним, по окончании прошлого сезона игрок сборной Испании покинул «Вулверхэмптон».

По словам инсайдера Фабрицио Романо, «Фулхэм» уже сделал Траоре устное предложение о трансфере. Переговоры находятся на продвинутой стадии. Адама заинтересован в переходе в команду Марку Силвы.

Напомним, Траоре является воспитанником «Барселоны». В сезоне-2021/22 футболист возвращался в команду на правах аренды, но по окончании кампании «сине-гранатовые» не стали выкупать Адама на постоянной основе.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Адама Траоре трансферы футбола - лето 2023
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ЭВЕРТОН ФУЛХЭМ
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