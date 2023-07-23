Главный тренер «Фулхэма» Марку Силва отказался от возможности возглавить «Аль-Ахли»

Саудовский клуб, как стало известно несколькими днями ранее, был готов платить португальскому специалисту порядка 25 млн евро в год по двухлетнему контракту. Согласно обновлённым сведениям инсайдера Экрема Конура, Силва ответил отказом на это предложение.

По данным различных ресурсов, из-за возможного переезда в Саудовскую Аравию наставник приостановил переговоры о продлении контракта с «Фулхэмом». Действующий договор Марку Силвы с «дачниками» истекает по окончании предстоящего сезона.