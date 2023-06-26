26-летний защитник «Эвертона» Мэйсон Холгейт может провести следующий сезон в другой команде. По информации Football Insider, футболистом интересуются будущие конкуренты «ирисок» в Премьер-лиге в лице «Шеффилд Юнайтед» и «Ноттингем Форест».

В минувшем сезоне Холгейт провёл за «Эвертон» всего лишь девять официальных матчей, голевыми действиями он не отметился. А контракт связывает англичанина с ливерпульским клубом ещё на два года.

Стоимость игрока, если верить оценке Transfermarkt – 9 млн евро.

Напомним, что в сезоне-2022/23 «Эвертону» удалось спастись и не вылететь из АПЛ, заняв 17 место.