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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» готов отдать Холгейта в аренду слухи

26 Июня 2023 • 20:23 Комментировать
Эвертон
...
Фулхэм
12.08 17:00

26-летний защитник «Эвертона» Мэйсон Холгейт может провести следующий сезон в другой команде. По информации Football Insider, футболистом интересуются будущие конкуренты «ирисок» в Премьер-лиге в лице «Шеффилд Юнайтед» и «Ноттингем Форест».

В минувшем сезоне Холгейт провёл за «Эвертон» всего лишь девять официальных матчей, голевыми действиями он не отметился. А контракт связывает англичанина с ливерпульским клубом ещё на два года.

Стоимость игрока, если верить оценке Transfermarkt – 9 млн евро.

Напомним, что в сезоне-2022/23 «Эвертону» удалось спастись и не вылететь из АПЛ, заняв 17 место.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Шеффилд Юнайтед Ноттингем Форест Мэйсон Холгейт трансферы футбола - лето 2023
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ЭВЕРТОН ФУЛХЭМ
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