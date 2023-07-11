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«Эвертон» предложил Айуоби долгосрочный контракт слухи

11 Июля 2023 • 22:35 Комментировать
Эвертон
...
Фулхэм
12.08 17:00

Ливерпульский «Эвертон» предложил вингеру Алексу Айуоби новый долгосрочный контракт на четыре года, сообщает Football Insider. По информации источника, теперь боссы «ирисок» ждут от игрока положительного ответа.

Отметим, что на данный момент у нигерийца остаётся всего один год по контракту с «Эвертоном». В минувшем сезоне он сыграл во всех матчах своего клуба в АПЛ, забив в них два гола и отдав семь ассистов.

Напомним, что «Эвертон» смог сохранить прописку в АПЛ на будущий год, заняв 17-е место в турнирной таблице. Отрыв от вылетевшего «Лестера» с 18 места составил всего два очка.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Алекс Айуоби
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