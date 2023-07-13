Романо: «Виллиан ещё не ответил согласием «Ноттингем Форест», саудовские клубы также проявляют интерес»

«Ноттингем Форест» продолжает бороться за подписание вингера Виллиана.

Контракт бразильца с «Фулхэмом» истёк 1 июля. «Дачники» заинтересованы в продлении договора 34-летнего футболиста, однако столкнулись с серьёзной конкуренцией. Как уже сообщалось, интерес к Виллиану проявляет «Ноттингем Форест». По обновлённым сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «лесники» провели переговоры с представителями игрока в последние часы, но пока не достигли согласия. Кроме того, экс-футболист «Челси» и «Арсенала» поддерживает связь с клубами из Саудовской Аравии.

В активе Виллиана пять забитых голов и шесть ассистов в 27 матчах прошедшего розыгрыша Премьер-лиги.