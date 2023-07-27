«Челси» и «Фулхэм» почти согласовали трансфер Хадсона-Одои

Полузащитник «Челси» Каллум Хадсон-Одои стал ещё ближе к переходу в «Фулхэм».

Как уже сообщалось раньше, 22-летний игрок готов перебраться в стан «дачников», поскольку не видит для себя дальнейших перспектив в «Челси». По информации Sky Sports, клубы также близки к договорённости по трансферу. Сторонам ещё предстоит урегулировать некоторые нюансы сделки, однако это, как ожидается, не станет серьёзной проблемой.

Каллум Хадсон-Одои находится в системе «Челси» с 2007 года. На его счету 16 забитых мячей и 22 результативные передачи в 126 матчах за первую команду «синих» во всех турнирах.