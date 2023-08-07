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Дайч: «Алли далёк от возвращения в основной состав «Эвертона»

07 Августа 2023 • 02:23 Комментировать
Эвертон
...
Фулхэм
12.08 17:00

Главный тренер «Эвертона» Шон Дайч высказался о перспективах полузащитника Деле Алли.

27-летний футболист вернулся в расположение «ирисок» после сезона, проведённого в турецком «Бешикташе» на правах аренды. Ранее сообщалось, что рулевой «Эвертона» готов предоставить Алли новый шанс проявить себя, однако, судя по всему, экс-хавбек сборной Англии пока не приблизился к оптимальным кондициям: «Нам нужно проявить терпение. Честно говоря, Деле ещё очень далёк от возвращения в основной состав», – заявил в интервью The Times Дайч.

Контракт Деле Алли с «Эвертоном» истекает следующим летом. В составе «Бешикташа» футболист провёл 15 матчей, отметившись тремя голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Деле Алли Шон Дайч
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