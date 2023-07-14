Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович может перебраться в «Аль-Хиляль».

Как уже сообщалось, 28-летний футболист согласовал с саудовским клубом трёхлетний контракт, однако «Фулхэм» отказался продавать форварда за 30 млн евро. По обновлённым сведениям журналиста Экрема Конура, в ближайшее время «Аль-Хиляль сделает улучшенное предложение – речь идёт о 50 млн евро. Пока неясно, устроит ли такая сумма «дачников».

Александар Митрович стал автором 14 забитых мячей в 24 поединках прошедшего розыгрыша Английской премьер-лиги. Действующий договор серба с «Фулхэмом» рассчитан до 2026 года.