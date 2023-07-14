Нападающий «Фулхэма» Александар Митрович получил выгодное предложение от «Аль-Хиляля».

По сообщениям различных источников, серб уже ответил согласием саудовскому гранду, выразив готовность подписать трёхлетний договор. Как стало известно инсайдеру Николо Скире, в «Аль-Хиляле» форвард будет зарабатывать около 25 млн евро в год. Также отмечается, что «Фулхэм» намерен выручить от продажи 28-летнего игрока 50 млн евро, и этот запрос, по слухам, может быть удовлетворён уже в скором времени.

Трансферная стоимость Александара Митровича оценивается порталом Transfermarkt в 28 млн евро.